Cantor sertanejo Ton Ferreira está desaparecido há cinco dias

O cantor sertanejo Ton Ferreira, de 34 anos, está desaparecido há cinco dias, desde a madrugada da última sexta-feira (5), após finalizar um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

De acordo com o Terra, o carro do cantor, um Fiat Uno, foi encontrado pela polícia na segunda-feira (8), na estrada do Cajuru, na zona leste de São José dos Campos. O veículo estava estacionado e não havia sinais de violência.

Adriele Stephanie divulgou um stories no Instagram pedindo ajuda para encontrar o marido. Ela pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Ton entre em contato com a polícia.

“Gente nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado eu irei avisar, mas por enquanto não tenho nenhuma notícia! Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas e nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo whatsapp. Desde já agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa pode me ligar a hora que for mas no mais eu também não sei de nada. Obrigada”, disse ela.

A polícia está investigando o caso e acredita que Ton possa ter sido vítima de um crime. No entanto, ainda não há pistas sobre o que pode ter acontecido com o cantor.

Ton Ferreira celebrava 10 anos de casamento

A última postagem de Ton Ferreira nas redes sociais, feita na quinta-feira (4), era para celebrar os 10 anos de casamento com Adriele Stephanie. Na legenda, o cantor afirmava que a união era "o maior presente de Deus".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ton ferreira cantor (@tonferreiracantor)

Leia Também: Raio mata 16 familiares de noivo a caminho do casamento: "Desabei"