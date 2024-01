Raio mata 16 familiares de noivo a caminho do casamento: "Desabei"

Em agosto de 2021, o casamento de Mamun correu o mundo, depois de um raio matar 16 pessoas que estavam a caminho da festa, em Shibganj, no Bangladesh. Agora, mais de dois anos depois, o homem falou sobre o fatídico dia.

À BBC, Mamun lembrou que os familiares estavam vestidos com os seus melhores trajes e decidiram pegar uma barco para participar na celebração. No entanto, no percurso, foram surpreendidos por uma forte tempestade.

Os familiares procuraram abrigo numa cobertura metálica junto às margens do rio e aí foram atingidos por um relâmpago.

O homem, na época com 21 anos, preparava-se para o casamento na casa dos sogros e diz ter ouvido um grande estrondo. Minutos depois, soube da tragédia e deslocou-se ao local do acidente.

"Algumas pessoas estavam abraçando os corpos (...) Os feridos choravam de dor... crianças gritavam. Não sabia o que fazer. Não conseguia nem mesmo decidir quem deveria ajudar primeiro", contou.

Mamun perdeu o pai, os avós, primos, tios e tias. "Quando encontrei o corpo sem vida do meu pai, simplesmente desabei em lágrimas", lembrou, frisando que ficou "muito chocado".

O funeral dos familiares de Mamun ocorreu naquela mesma noite e o banquete do casamento foi distribuído para pessoas sem-abrigo.



O homem acabou se casando mais tarde, mas diz que não comemora a data, uma vez que lhe desperta recordações dolorosas. "Depois daquele incidente trágico, tenho mesmo medo de chuva e de trovões", finalizou.

Agosto é época das monções naquela região asiática. Todos os anos morrem mais de 300 pessoas no Bangladesh atingidas por relâmpagos, segundo dados das Nações Unidas.

O agravamento da poluição atmosférica e o aquecimento global estão contribuindo para o aumento da frequência de relâmpagos no país.