Adolescente de 14 anos morre após ser picado por cobra venenosa em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 14 anos morreu após ser picado por uma serpente em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, na terça-feira (30). A vítima chegou a receber atendimento hospitalar, mas não resistiu.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Santa Catarina, o adolescente foi picado na região lombar pela serpente do gênero Bothrops, que inclui espécies venenosas como a jararaca e a jararacussu.

A pasta afirmou em nota à reportagem que ele deu entrada no hospital de São Francisco do Sul no último sábado (27) e recebeu soro antiofídico no local, mas houve piora do quadro clínico nos dias seguintes.

"No domingo, foi solicitado transporte ao SAMU onde foi realizado a transferência para o Hospital Jeser Amarante Faria, em Joinville", informou a SES.

O paciente, que não teve o nome divulgado pela Secretaria, seguiu apresentando piora dos sintomas até vir a óbito.

Segundo artigo do Instituto Butantan, os principais sintomas da picada de uma jararaca adulta do gênero Bothrops em humanos são dor e inchaço local, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento no ferimento.

"Também podem ocorrer sangramentos em mucosas, como nas gengivas e nariz. As complicações podem provocar infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal aguda", informa o instituto.

Para se prevenir de picadas de cobras, o instituto recomenda: usar calçados fechados, de preferência de cano alto, ao andar ou trabalhar em áreas de mata; usar luvas grossas para manipular folhas secas, lixo, lenha, palhas, etc; não colocar as mãos em buracos e tomar cuidado ao revirar cupinzeiros; evitar acúmulo de lixo e entulho.

Leia Também: Adolescente tem membros amputados após descarga elétrica de 8 mil volts