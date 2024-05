Viúvo de Walewska cobra aluguel para que sogros morem em imóvel da filha

O advogado Eric Vaccarezza, que representa os pais da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, trouxe à imprensa a informação de que o empresário Ricardo Alexandre Mendes, viúvo da atleta, estaria cobrando aluguel dos pais dela pelo apartamento deixado pela filha.

De acordo com o comunicado divulgado pelo advogado, Mendes enviou uma notificação não autorizada judicialmente aos sogros informando sobre a cobrança. O empresário é o inventariante dos bens deixados por Walewska, que não deixou testamento.

"Isso ocorre porque a família está buscando esclarecimentos sobre o destino do patrimônio de Walewska. São 23 imóveis e uma quantia significativa de recursos financeiros investidos em nome dela e na empresa que ela tinha com a mãe, pois Ricardo declarou judicialmente que não há mais nada e que agora só existe uma dívida de R$ 5 milhões", afirmou o advogado Eric Vaccarezza.

Relembrando o caso, Walewska Oliveira faleceu em setembro do ano anterior, após cair do 17º andar do prédio onde residia, em São Paulo. Geraldo e Aparecida de Oliveira, pais da ex-jogadora, publicaram uma carta aberta pouco após o falecimento da filha.

"Wal foi uma jovem que nunca se afastou de suas origens, sempre humilde e atenciosa com todos. Resta agora a memória da profissional competente, amiga leal e filha muito amada que ela sempre será", escreveram.

Desde o falecimento de Walewska, entretanto, seus pais estão envolvidos em uma disputa judicial com o viúvo. A família chegou a acusar Mendes de ter contribuído para a morte dela, citando uma carta deixada por

na qual ela expressa descontentamento com o marido.