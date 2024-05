Morre Brian McCardie, ator da série Outlander, aos 59 anos

Brian McCardie, um ator escocês conhecido por sua atuação na primeira temporada de Outlander como Sir Marcus MacRannoch, faleceu aos 59 anos. A notícia foi confirmada por sua irmã, Sarah McCardie, via Twitter, embora a causa da morte não tenha sido mencionada.

McCardie estava se preparando para retornar ao universo da série de fantasia com o spin-off Outlander: Blood of My Blood, onde havia sido escalado para interpretar o personagem Isaac Grant. No entanto, as filmagens da produção ainda não haviam começado, e o papel terá que ser reescalado.

O talento de McCardie era reconhecido tanto no cinema quanto na televisão desde os anos 90. Ele interpretou o irmão de Liam Neeson no premiado Rob Roy: A Saga de uma Paixão (1995), contracenou com Sandra Bullock em Velocidade Máxima 2 (1997) e atuou ao lado de James McAvoy em Filth - O Nome da Ambição (2013).

Na televisão, ele cativou o público com sua presença marcante em uma série de produções de sucesso, incluindo The Bill (2004), Murphy's Law (2006), Shameless (2008), Taggart (1994-2010), Casualty (2010-2012), Line of Duty (2012-2014), Os Mosqueteiros (2015), Snatch: Um Novo Golpe (2017), Os Crimes de Fortitude (2017) e Punição Para a Inocência (2018).

