'Quase apanhei', diz Milhem Cortaz após se envolver em briga de trânsito

(FOLHAPRESS) - O ator Milhem Cortaz usou as redes sociais para desabafar sobre uma briga de trânsito que se envolveu na manhã desta quarta-feira (1), em São Paulo. Ele contou que ia buscar sua filha em uma festa quando aconteceu a confusão. Disse que vários homens partiram para cima dele e acabou sendo salvo de agressões por funcionários e clientes de um posto de gasolina.

"A minha filha chegou da balada às 6h30 e aí fui buscá-la no Canindé. No caminho, fechei um cara sem querer na entrada da Marginal e, logo em seguida, encostei num posto. Eles [os ocupantes do carros] vieram atrás de mim e quiseram partir para cima", começou o ator que está na série "Os Outros". Milhem tinha voltado aos palcos de São Paulo com seu premiado solo "Diário de um Louco", no início de abril.

Cortaz, que no ano passado abriu uma padaria artesanal, a Cortaz O Pão, no bairro paulistano de Perdizes, continuou com o relato: "A galera ali no posto próximo do Canindé que me salvou. Quase apanhei, mas tudo bem. Estou otimista com o sol maravilhoso". O ator ainda contou que estava indo visitar a mulher, a triz e produtora Ziza Brizola, que está internada em um hospital na capital paulista com dengue. Os dois são pais de Helena, de 17 anos.

