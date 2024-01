A emoção de Christina Applegate no palco dos Emmy Awards

Christina Applegate não conseguiu conter a emoção ao subir ao palco da cerimônia dos Emmy Awards na noite desta segunda-feira, 15 de janeiro.

Diagnosticada com esclerose múltipla em 2021, a atriz - que vestia um longo vestido bordô, de mangas compridas, com cauda e decote em V pronunciado - caminhou com a ajuda de uma bengala e apoiada pelo apresentador da edição, Anthony Anderson.

Apesar de não conseguir conter as lágrimas, Christina mostrou que continua com bom humor. "Vocês estão me constrangendo com essa coisa de deficiência, ficando aí de pé, mas tudo bem", disse, provocando uma gargalhada geral em todos que se levantaram para aplaudi-la.

