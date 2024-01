Morre Vânia Nonnenmacher, mãe de Gisele Bündchen, aos 75 anos

Vânia Nonnenmacher, mãe da modelo Gisele Bündchen, morreu aos 75 anos neste domingo (28), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a jornalista Kelly Matos, da GZH, Vânia estava internada no Hospital Moinhos de Vento para o tratamento de um câncer.

Vânia era uma mulher discreta, que não gostava de se expor nas redes sociais. Ela era casada com Valdir Bündchen, professor universitário, e tinha seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmeas), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

A família Bündchen é natural de Horizontina, uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Gisele nasceu na cidade e começou sua carreira de modelo aos 14 anos.

Gisele ainda não se manifestou sobre a perda da mãe.

