Morre Arthur Moreira Lima, o gênio do piano brasileiro, aos 84 anos

O pianista brasileiro Arthur Moreira Lima, considerado um dos maiores músicos do país, faleceu aos 84 anos nesta quarta-feira (30), em Florianópolis (SC), cidade onde viveu nas últimas três décadas. A família informou que ele estava em tratamento contra um câncer de intestino há aproximadamente um ano. O velório acontecerá no Jardim da Paz, em Florianópolis, nesta quinta-feira (31), entre 12h e 16h.

Natural do Rio de Janeiro, Arthur iniciou sua trajetória no piano ainda criança, aos seis anos. A carreira internacional de Moreira Lima ganhou projeção em 1965, quando alcançou o segundo lugar na Competição Internacional de Piano Frédéric Chopin. Ele também se destacou na Competição Internacional Tchaikovsky, em 1970, conquistando o terceiro lugar e atraindo os olhares do cenário musical global.

Moreira Lima colecionou prêmios e marcou presença com orquestras de prestígio como as filarmônicas de Leningrado, Moscou, Varsóvia, e com as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga, além de colaborar com a BBC de Londres e a Nacional da França. Reconhecido como o pianista mais premiado do Brasil, foi celebrado por suas interpretações de compositores românticos e modernistas, como Chopin, Liszt, Prokofiev e Villa-Lobos.

Além de seu domínio do repertório erudito, Arthur também foi admirado por suas interpretações da música brasileira, dedicando-se à obra de Ernesto Nazareth e a peças tradicionais do choro e do samba, reforçando sua versatilidade e influência na música popular do país.

