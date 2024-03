Boninho é detonado por defender Davi no 'BBB 24': "Deveria ser imparcial"

Nesta segunda-feira (4), aconteceu mais um 'Sincerão' no Big Brother Brasil e os ânimos ficaram exaltados dentro e fora da casa. O participante Davi decidiu atacar alguns participantes e arranjou uma nova briga com Yasmin Brunet e Leidy Ellen.

O baiano provocou as sisters jogando que Yasmin teria supostamente votado no MC Bin Laden para se livrar do Paredão, porém a modelo não tinha votado no funkeiro, mas sim em Alane.

Além disso, Davi voltou a atacar os brothers e terminou discutindo até com seus aliados no jogo, como Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle.

Após a edição ao vivo, o nome de Davi, que está no Paredão, voltou a ser o mais citado nas redes sociais, onde o público viralizou a hashtag #ForaDavi, pedindo a eliminação do participante.

Momentos depois, o diretor do reality show, Boninho foi flagrado em um fórum de discussão onde os integrantes defendem o baiano e critica os outros participantes. Além disso, o responsável pelo programa curtiu uma publicação no 'X' (antigo Twitter) onde um fã de Davi chama Yamin e Leidy de descontroladas e 'baixas'.

Porém, a situação não passou batida e os internautas detonaram o diretor da Globo: "Há semanas o Boninho vem mostrando que está favorecendo o Davi no jogo. Todo mundo já parcebeu, tanto os participantes, quanto o público. Muito manipulado", "Davi agride Wanessa e está tudo bem, ela encosta nele e é eliminado. Boninho é muito cara de pau! Só por que o Davi tem uma agência grande que cuida da carreira dele agora ele precisa ser favorecida assim?" e "Boninho nem disfarça o favoritismo! Muita gente já deixou de assistir o programa por estas manipulações e agora e faz isso descaradamente curtindo post contra participantes. Ele deveria ser imparcial né?", foram alguns comentários.

Nesta terça-feira (5), acontece o Paredão da semana, onde Alane, Davi e Michel disputam a preferência do público.