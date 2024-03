BBB24: Famosos e internautas fazem mutirão '#ForaDavi'

Neste domingo (4), foi formado mais um Paredão no 'Big Brother Brasil' e Alane, Davi e Michel disputam a preferência do público para continuar no reality show. No entanto, para Davi, que antes era um dos favoritos para levar o prêmio final, o cenário não parece tão favorável.

Após inúmeras pelêmicas envolvendo o participante, com falas classificadas como preconceituosas e a discussão e expulsão de Wanessa Camargo, Davi passou a ser duramente criticado nas redes sociais e agora internautas e famosos defendem a eliminação dele.

No 'X' (antigo Twitter), as menções de #ForaDavi estão dominando a rede e já ultrapassaram 250 mil citações de internautas e famosos apontando que preferem a saída do baiano.

No Instagram, internautas estão fazendo duras críticas ao comportamento de Davi dentro da casa e estão enchendo os comentários negativos na própria página do participante.

Em muitos fóruns, internautas apontam para a eliminação do participante no Paredão desta terça-feira (5).

