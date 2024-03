Público detona Globo: "O BBB 24 acabou antes da final!"

Nesta terça-feira (12), a TV Globo levou ao ar mais uma edição do 'Big Brother Brasil 24' com a definição do Paredão da semana, no qual Yasmin Brunet foi eliminada. Durante a atração, os telespectadores foram surpreendidos com um recado do apresentador Tadeu Schmidt sobre os conflitos na casa.

A participante Leidy Elin levou uma bronca por ter jogado as roupas de Davi na piscina, na noite anterior após o 'Sincerão', atração em que os participantes são obrigados a destacar pontos negativos nos concorrentes.

No entanto, o recado causou certa confusão, uma vez que Leidy tinha antes questionado a produção se poderia jogar as roupas do brother na piscina e foi "autorizada". Na mesma noite, Davi encheu um balde de água para jogar na participante e foi impedido pela produção que enviou um alerta ao rapaz dizendo que a situação poderia causar a eliminação dele.

Nas redes sociais, internautas fizeram uma retrospectiva da edição e apontaram diversas incoerências do diretor Boninho e da produção, que estaria defendendo o participante Davi. "Essa é a pior edição que já teve, desde a segunda semana a produção está manipulando tudo para o Davi ser campeão. Passam a mão na cabeça dele e ele pode tudo, inclusive quebrar regras. Os outros participantes estão ali apenas para participarem dos anúncios dos patrocinadores", "Essa BBB virou uma grande chacota! Tem participante com máfia digital interferindo no jogo, tem Boninho levando informação de fora para dentro da casa (colocando a música 'infiel' para acordar o Buda e fez os participantes entenderem que a esposa tinha se separado do brother fora da casa) e passada de muitos panos para o Davi e Bia" e "O BBB 24 acabou antes da final! Boninho estragou o jogo e não é de hoje que o público está reclamando de interferência! Os participantes já perceberam o favoritismo da produção com o Davi e querem sair do jogo antes da final. Yasmin disse muitas vezes e pediu pro público tirar ela. Essa edição fracassou e Tadeu é só mais um detalhe nesta edição vergonha que favorece participante", foram alguns comentários.

