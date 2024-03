Luísa Sonza aparece em público com o novo namorado português

O romance entre Luísa Sonza e Luís Ribeirinho já era mais segredo, mas agora foi oficializado em público. O casal foi visto junto pela primeira vez em um show da cantora em São Paulo neste domingo (17).

Luís, um médico português, havia publicado uma foto com Luísa no Dia dos Namorados (14 de fevereiro), confirmando o relacionamento. No show, os dois não se esconderam e foram flagrados abraçados e usando looks semelhantes em tons escuros.

Veja nas imagens abaixo.

Luís Ribeirinho, novo namorado de Luísa Sonza. pic.twitter.com/GbxjhF6aZc — PAN (@forumpandlr) March 17, 2024

