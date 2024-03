Rei Charles III tem só mais dois anos de vida, diz revista

O rei Charles III teria recebido diagnóstico de câncer de pâncreas, e teria uma expectativa de apenas mais dois anos de vida, segundo afirmou a revista In Touch na última sexta-feira (22).

A publicação recebeu a informação por meio de fontes com conhecimento da situação. De acordo com uma dessas fontes, o estado de saúde do monarca de 75 anos é "um segredo aberto" até mesmo entre os funcionários da realeza britânica.

“Muitos cortesãos acreditam que o câncer de Charles é pior do que dizem”, acrescenta uma segunda fonte. “Mesmo antes do diagnóstico, havia preocupações com sua saúde.” afirmou a fonte que não teve o nome revelado pela revista.

