Atriz vencedora do Oscar preocupa fãs ao aparecer de bengala em evento

A atriz Anna Paquin, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, causou preocupação entre seus fãs ao aparecer usando uma bengala na première de seu novo filme "A Bit Of Light". A estrela, de 41 anos, luta contra uma doença não revelada há dois anos.

Anna não fazia uma aparição pública há pelo menos um ano e meio.

Em outubro de 2022, durante um evento no Crosby Street Hotel, Anna admitiu que os últimos dois anos foram "difíceis" para ela, mencionando problemas de saúde que afetaram sua mobilidade e fala, segundo a revista People. "Não foi fácil", disse ela.

Apesar das dificuldades, Anna exibiu bom humor e sorriu ao lado do marido, Stephen Moyer, que conheceu nos bastidores da série "True Blood". O casal estava elegantemente vestido de preto na première.

Em "A Bit Of Light", Anna interpreta uma alcoólatra em recuperação que se reencontra com seu pai afastado (interpretado por Ray Winstone) após perder a custódia de suas filhas, que vão morar com seu ex-marido e atual companheiro.

