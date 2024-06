Ed Sheeran se livrou do celular há 9 anos e diz não se arrepender

Ed Sheeran tem vindo a combater os maus hábitos que afetavam a sua vida e um deles era passar muito tempo no celular.

Tendo isto em conta, o artista, de 33 anos, revelou no talk show 'Therapuss with Jake Shane' que desde 2015 decidiu deixar de ter celular.

A revelação aconteceu depois do cantor ter dito que daria o seu e-mail ao apresentador Jake Shane em vez do número pessoal, como ele tinha sido pedido.

"Não tenho número", afirmou, garantindo que estava falando a verdade.

Sheeran revelou que apenas recentemente é que a sua equipe lhe deu um celular para que este o usasse quando fosse necessário.

O cantor conta que tomou esta decisão depois de perceber a quantidade de contatos que guardava.

"Tinha o mesmo número desde os 15 anos. Fiquei famoso e passei a 10.000 contatos de pessoas que estavam sempre me mandando mensagens. Estava constantemente em contacto com muitas pessoas", afirma.

"Acho que quando tens celular todos esperam que respondas e se não responderes, és rude", reflete.

"Estava perdendo as interações na vida real, por isso me livrei do meu celular, arranjei um iPad, passei tudo para o e-mail, ao qual respondo uma vez por semana", completa.

