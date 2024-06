Fichados! As fotos dos famosos na cadeia - Uma foto de fichamento (mugshot, em inglês) é tirada pela polícia após a prisão de uma pessoa. Este tipo de retrato é utilizado pelas autoridades de segurança para manter um registro fotográfico do indivíduo (geralmente, na ocasião, também são recolhidas as impressões digitais e é dado um número de presidiário). Embora os famosos estejam acostumados principalmente com as câmeras e flashes dos paparazzi, alguns deles também posaram para a polícia! Pouco depois das 12h30 de 18 de junho, Justin Timberlake foi parado pela polícia na vila de Hamptons, em Sag Harbor, por supostamente desviar enquanto dirigia e furar um sinal vermelho. Timberlake teria sido reprovado nos testes de sobriedade em campo e foi solicitado várias vezes para fazer um bafômetro, mas recusou. De acordo com a CNN, o cantor insistiu que tinha bebido apenas um martini no American Hotel e estava seguindo seus amigos para casa. Fontes também disseram que vários de seus amigos chegaram ao local e tentaram convencer os policiais a deixar passar, mas ele foi algemado e levado à delegacia por dirigir embriagado. Ele ficou detido na delegacia durante a noite até ser julgado na manhã seguinte, quando foi liberado sem fiança. Sua próxima aparição em tribunal está marcada para 26 de julho. De acordo com o relatório do policial, os olhos de Timberlake estavam "ensanguentados e vidrados" quando ele foi parado e havia um "forte odor de bebida alcoólica" em sua respiração. O relatório continuou: "ele tinha a fala lenta, estava instável em pé e teve um desempenho ruim em todos os testes de sobriedade de campo padronizados". A internet foi à loucura com rumores de que o policial que prendeu Timberlake era tão jovem que nem fazia ideia de quem era o astro da música. Clique na galeria e surpreenda-se com as fotografias das celebridades na cadeia!

© <p>Getty Images</p>