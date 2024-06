Morre Wanderley Tribeck, primeiro intérprete do palhaço Bozo

O primeiro Bozo brasileiro a nos ensinar que o melhor é “sempre rir”, nos deixou: Wanderley Tribeck, faleceu na noite desta terça-feira (18), aos 73 anos, em decorrência de um infarto. Ele se sentiu mal em casa, na cidade de Balneário Camboriú (SC) e foi levado para o Hospital Municipal Ruth Cardoso, mas não resistiu e faleceu à noite.

Artista nato e tendo a veia circense como um dom, Wanderley Tribeck criou o palhaço Wandeko Pipoka, na década de 70, tendo se apresentado em diversos circos pelo Brasil, e participado de programas de TV apresentando números, dentre eles o Show de Calouros, onde conheceu Valentino Guzzo, que o indicou para um teste promovido por Silvio Santos e o detentor dos direitos do palhaço Bozo, Larry Harmon. Desenvolto e talentoso, Wanderley foi escolhido tanto por Silvio, quanto por Larry, para ser o primeiro Bozo brasileiro.

Em 1980, Wanderley foi contratado pela TVS, estreando o programa em setembro do mesmo ano. O sucesso imediato e a brasilidade de Wanderley, abriram caminho para tornar o palhaço Bozo o “maior amigo da garotada”, virando febre com o lançamento, já no mesmo ano, de brinquedos e produtos infanto-juvenis, um LP, além de conquistar a liderança de audiência. O programa tinha duração de 30 minutos, esquetes humorísticas e brincadeiras com o auditório.

Wanderley comandou também o dominical Silvio Santos e Bozo, uma atração infantil do Programa Silvio Santos, em que Silvio e Bozo interagiam nas atrações. Sempre com muito êxito, ganhou o Troféu Imprensa de melhor programa infantil de 1980 (na eleição de 81) e de 1981 (na eleição de 82).

Após deixar o SBT em 1982, Wanderley comandou atrações nas TVs Record e Gazeta, retomando seu personagem Wandeko Pipoka.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro do artista.

