Princesa Anne perde a memória após concussão em acidente no Reino Unido

Após sofrer uma concussão no domingo (23), a princesa Anne, de 73 anos, teria perdido a memória sobre tudo o que ocorreu. A irmã do rei Charles III está se recuperando no hospital. Segundo a imprensa britânica, ela sofreu uma queda enquanto montava a cavalo na propriedade de Gatcombe Park, a residência de campo privada da realeza no sul da Inglaterra.

De acordo com o The Mirror, a princesa não consegue se lembrar do ocorrido. No entanto, ela está "acordada e consciente" e permanece no Hospital Southmead, em Bristol. Em um comunicado, o Palácio não especificou a causa da concussão, mas mencionou que a princesa sofreu "pequenas lesões após um incidente". "A Princesa Real sofreu ferimentos leves e uma concussão após um incidente na propriedade de Gatcombe Park ontem à noite. Sua Alteza Real permanece no Hospital Southmead, em Bristol, como medida de precaução para observação, e espera-se que tenha uma recuperação completa e rápida", informou o Palácio.

"O Rei tem sido mantido bem informado e junta-se a toda a Família Real para enviar seu maior amor e votos de rápida recuperação à Princesa", acrescentou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira (24). O comunicado também ressaltou que a hospitalização foi apenas por "precaução" e para fins de observação.

De acordo com o jornal britânico The Independent, os serviços de emergência foram imediatamente acionados e, posteriormente, a princesa foi levada para o Hospital Southmead, em Bristol, onde passou por exames e recebeu os cuidados necessários. Ela estava acompanhada por seu marido, o vice-almirante Timothy Laurence.

O jornal também informou que a princesa terá que cancelar vários compromissos esta semana, incluindo um banquete durante a visita de estado japonesa e uma viagem ao Canadá.

Leia Também: Irmã do Rei Charles 3º, princesa Anne, sofre concussão e é internada