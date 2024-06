Taylor Swift engole inseto novamente em show em Londres; veja as imagens

Taylor Swift teve um momento inusitado mais uma vez durante sua turnê "The Eras Tour". A cantora, de 34 anos, engoliu um inseto enquanto cantava a música "All Too Well" em Londres, na noite deste domingo (23).

O episódio, que já havia acontecido durante um show em Chicago em maio, foi filmado por fãs e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Taylor pode ser vista se contorcendo e fazendo caretas após engolir o inseto.

Com bom humor, a cantora não se intimidou com a situação e compartilhou o ocorrido com o público. "Vocês podem cantar por mim enquanto eu tiro esse inseto do meu estômago?", brincou ela.

Apesar do susto, Taylor logo se recuperou e continuou o show normalmente.

Este não foi o único momento marcante da apresentação em Londres. A cantora também surpreendeu o público ao levar o namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, para o palco durante a performance da música "I Can Do It With a Broken Heart".

