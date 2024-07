Nasce o primeiro filho da atriz Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens, conhecida por seu papel em "High School Musical", deu à luz seu primeiro filho aos 35 anos. A notícia foi divulgada pelo TMZ, que informou que a atriz foi vista deixando um hospital em Santa Mônica nesta quarta-feira, dia 3 de julho, com seu bebê nos braços.

Hudgens foi acompanhada por uma enfermeira enquanto carregava o recém-nascido. Seu parceiro, Cole Tucker, também estava presente, cuidando das malas e oferecendo suporte.

O parto aparentemente ocorreu sem complicações, e mãe e filho passam bem. Imagens capturadas do momento mostram a felicidade do casal ao deixar o hospital e iniciar esta nova fase de suas vidas.

A notícia trouxe alegria para os fãs da atriz, que acompanharam sua trajetória desde os tempos de "High School Musical" até este novo capítulo como mãe.

O TMZ destaca ainda que a saída do casal com o filho do hospital aconteceu no dia do aniversário de Cole, o que torna este momento ainda mais especial.

Vanessa e Cole, recorde-se, começaram a namorar em 2020 e casaram-se em 2023, no México.

