Segurança é culpado por planejar raptar, estuprar e matar apresentadora

Um segurança britânico foi considerado culpado de ter planejado raptar, estuprar e matar a apresentadora de televisão Holly Willoughby. Segundo os procuradores, citados pela Sky News, Gavin Plumb, de 37 anos, estava "obcecado" com a celebridade, que apresentava um dos mais conhecidos programas matinais do Reino Unido.

Presente ao júri do Tribunal da Coroa de Chelmsford, o homem foi condenado por unanimidade por planejar um homicídio, estupro e rapto. Plumb já tinha antecedentes por crimes semelhantes após ter tentado raptar duas mulheres num trem e ter ameaçado duas adolescentes de 16 anos com uma faca.

O plano para atacar a apresentadora de televisão, que abandonou a apresentação do programa 'This Morning' da ITV em outubro do ano passado, começou em dezembro de 2021. Em centenas de mensagens trocadas num fórum online, o homem teve "conversas gráficas e altamente sexualizadas" sobre o possível ataque e compartilhou imagens pornográficas 'deepfake', fotos da casa de Willoughby e até falou sobre pedir um dia de folga no trabalho para realizar o plano.

Explicou que queria atacar a apresentadora numa "invasão a domicílio" e que usaria clorofórmio para a dominar e ao marido - o produtor de televisão Dan Baldwin - para depois a amarrar, raptar e violar repetidamente.

Em conversas com um policial norte-americano infiltrado, compartilhou que tinha um "kit de rapto" e que após o crime iria degolar a apresentadora, antes de abandonar o corpo num lago. Para ganhar a confiança do suspeito, o agente disse que viajaria de Nova Iorque para o ajudar no plano.

O policial alertou o FBI e as autoridades britânicas e descreveu Plumb como uma "ameaça iminente", o que levou a uma busca à sua habitação e consequente a sua detenção. Quando lhe disseram que estava sendo detido por planejar um ataque a Holly Willoughby, respondeu: "Não vou mentir. É uma fantasia minha".

This is the moment a dangerous sexual predator who plotted to murder Holly Willoughby, was arrested by Essex Police. Gavin Plumb, 37, had been plotting an attack on the television presenter since 2021, planning how he would carry out his plan & even purchasing a kidnap kit. pic.twitter.com/nEv4Ylxz7l