Irmã gêmea de Adriana Bombom é encontrada morta no banheiro de casa

Andréa, irmã gêmea da ex-dançarina e apresentadora Adriana Bombom, faleceu na noite de quarta-feira, dia 3, em Niterói, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela filha de Andréa, Izabela von Blanckenhagen, por meio de uma publicação no Instagram. Andréa foi encontrada morta no banheiro de sua casa, mas ainda não há informações sobre a causa da morte.

"É com muita dor, muita dor mesmo, que comunico o falecimento da minha mãe. Perdemos uma pessoa incrível. Daremos informações sobre o velório", escreveu Izabela.

Adriana Bombom também se pronunciou sobre a morte da irmã: "Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu ainda tinha tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas."

"Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", completou Adriana.

Andréa Soares será velada e cremada na sexta-feira, dia 5, no Memorial Campos da Paz, em Niterói. A cerimônia começará às 10h e deverá terminar ao meio-dia.

