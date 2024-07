Johnny Depp reflete sobre a sua "por vezes trágica" carreira de ator

Johnny Depp foi homenageado no National Film Awards esta quinta-feira, dia 4 de julho, em Londres, pelo seu papel em 'Jeanne du Barry', no qual deu vida a Louis XV.

Em um vídeo que gravou previamente, sobre o discurso de aceitação do prêmio de Global Contribution to Motion Picture, o artista, de 61 anos, refletiu sobre a sua carreira.

"Obrigada pela oportunidade de me deixarem falar hoje. Sinto-me muito sortudo e honrado por todos vocês me permitirem continuar a trabalhar no que amo. É sempre especial quando o reconhecimento dos nossos projetos vem diretamente do coração das pessoas, dos corações e das mentes daqueles que se juntaram a mim nesta longa, mística, mágica e, por vezes trágica e, ainda assim, nunca monótona jornada", afirma.

"Não consigo agradecer o suficiente por me deixarem continuar a contar histórias que sinto que devam ser contadas. E por se manterem comigo e com a minha curiosa coleção de personagens ao longo de tantos anos", diz ainda.

Por fim, agradece: "É apenas por vossa causa que estou aqui hoje. Obrigado. Envio muito amor e respeito, sempre".

Vale notar que este filme marca a volta de Johnny Depp aos cinemas depois do polêmico processo em tribunal que travou contra a ex-mulher, Amber Heard, em 2022.

