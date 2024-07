Fafá de Belém perde o segundo irmão em cinco anos: 'vá em paz'

Fafá de Belém emocionou seus seguidores neste fim de semana ao anunciar a morte de seu irmão mais velho, Kim. Através das redes sociais, ela prestou uma emocionante despedida a ele, compartilhando um álbum de fotos especial.

A causa da morte ainda não foi divulgada. No seu desabafo, a cantora revelou um dos últimos desejos que Kim expressou enquanto estava no hospital: saborear açaí pela última vez.

"Kim partiu. Meu irmão mais velho, meu companheiro de vida, se foi. Uma parte de mim se vai com ele, nossa vida juntos, nossa infância, nossas memórias… Vá, meu irmão. Não era assim que tínhamos combinado, mas vá em paz! Ele tomou seu último açaí no hospital para chegar cheio de saúde no outro plano e reencontrar seus grandes amigos", escreveu Fafá.

"Estou devastada, muito devastada. Mas eu queria falar um pouco sobre meu irmão. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, foram meus companheiros de vida. O mais novo se foi em 2019", disse ela, visivelmente emocionada

Em 2019, Fafá de Belém já havia perdido seu irmão mais novo. A perda de Kim ocorre poucos dias após a cantora ter sofrido um acidente doméstico.