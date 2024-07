Elton John é acusado de fazer xixi em lugar inusitado em sapataria

Elton John é destaque na imprensa internacional por causa de um suposto episódio inesperado dentro de uma loja na França.

De acordo com Ryan Sukkar, dono da sapataria Sugarkikz, em Nice, o cantor teria entrado no estabelecimento com os filhos e um segurança e perguntou se havia algum banheiro no local.

Ao ser informado que não havia nenhum banheiro público por perto, o artista terá pedido uma garrafa ao segurança, depois deu alguns passos para se afastar de outros clientes e urinou no recipiente.

De acordo com o TMZ, relataram ainda que o artista acabou fazer xixi no chão e pediu uma toalha ao segurança para limpar. O dono da loja diz que ficou "chocado".

Ryan Sukkar contou ainda que no início não sabia que era o cantor, até que lhe perguntou. "Eu sou o Elton John", teria respondido o artista. No final, o cantor comprou dois pares de tênis para os filhos, tirou uma fotografia e cumprimentou Ryan com um aperto de mão antes de sair.

Leia Também: Nicolas Cage diz ter medo do uso de inteligência artificial para recriá-lo em filmes