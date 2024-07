O destino da Família Real britânica, segundo Nostradamus - Nostradamus, o enigmático astrólogo francês do século XVI, conquistou a imaginação do mundo com suas previsões enigmáticas, muitas vezes consideradas como vislumbres do futuro. Enquanto o ceticismo envolve suas profecias, sua capacidade de antecipar eventos que ocorreram no passado continua a cativar tanto os historiadores quanto o público em geral. Sua famosa obra 'Les Prophéties', escrita em 1555, contém versos que foram interpretados para prever acontecimentos globais significativas, incluindo a ascensão de Hitler, a bomba atômica e os ataques terroristas do 11 de setembro. Um autor britânico, Mario Reading, dedicou sua vida a estudar os textos do misterioso vidente, oferecendo informações intrigantes sobre o destino da Família Real britânica e outros acontecimentos históricos. Curioso para saber o que disse Nostradamus sobre os membros da realeza moderna e o que vai acontecer no futuro? Clique na galeria e surpreenda-se.

© <p>Getty Images</p>