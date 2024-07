Atriz pediu que suas cinzas fossem misturadas com as do pai e cachorro

A atriz Shannen Doherty, conhecida por seus papéis em "Barrados no Baile" e "Charmed", faleceu aos 53 anos no dia 13 de julho, após uma longa batalha contra o câncer de mama. Meses antes de sua partida, Shannen revelou em seu podcast, "Let's Be Clear", um desejo inusitado para seus restos mortais: que suas cinzas fossem misturadas com as de seu pai e seu cachorro, Bowie.

"Eu não quero ser enterrada. Eu quero ser cremada", disse Shannen em seu podcast. "Realmente misture tudo para que seja uma mistura saudável do meu pai, eu e Bowie", acrescentou a atriz, demonstrando a forte conexão que tinha com seu animal de estimação e seu pai.

Em sua carreira, Shannen conquistou o público com sua atuação como Brenda Walsh em "Barrados no Baile" e Prue Halliwell em "Charmed". Ao longo dos anos, ela se mostrou uma pessoa autêntica e transparente, compartilhando abertamente sua luta contra o câncer com seus fãs.

