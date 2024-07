Famosos que usaram hipnose para resolver problemas (e conseguiram!) - A hipnose ainda é uma prática controversa, mas justamente porque há grande desconhecimento em torno da técnica. Inclusive, várias celebridades buscaram ajuda de especialistas da área para lidarem com problemas de vício, ansiedade, depressão, medo, traumas e até dores do parto. Outros benefícios da hipnoterapia podem ser vistos no aumento do nível de concentração e na melhora do desempenho esportivo através do uso da força da mente. Clique na galeria e conheça os famosos que superaram questões pessoais com sessões de hipnose.

