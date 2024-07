Neymar compartilha fotos da nova filha, Helena, nas redes sociais

Neymar compartilhou nas redes sociais fotos de sua filha mais nova, Helena, que nasceu no início deste mês. Helena é filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly. Além dela, Neymar é pai de David Lucca, de 12 anos, e de Mavie, de 8 meses.

As imagens foram postadas na tarde desta sexta-feira, 19. Em uma das fotos, Neymar aparece ao lado de David Lucca, olhando para Helena através de um vidro. Outra imagem mostra apenas Helena, e uma terceira retrata David Lucca segurando a irmãzinha nos braços. Na legenda do post, Neymar escreveu apenas o nome da bebê e a data de nascimento.

Leia Também: Pai 'babão'... Neymar mostra filha dando os primeiros passos