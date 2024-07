"Me sinto honrada": Céline Dion fala sobre atuação nos Jogos Olímpicos

A cantora canadense Céline Dion afirmou estar "honrada" por ter atuado na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, naquela que é uma das suas "cidades favoritas". A atuação marcou o regresso da artista aos palcos quatro anos após ter sido diagnosticada com Síndrome de Pessoa Rígida, em março de 2020.

"Sinto-me honrada por ter atuado esta noite, na Cerimônia de Abertura de Paris 2024, e cheia de alegria por estar de volta a uma das minhas cidades favoritas!", começou por afirmar na rede social X.

Céline Dion, de 56 anos, disse ainda estar "muito feliz por estar celebrando estes atletas fantásticos, com todas as suas histórias de sacrifício e determinação, dor e perseverança."

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX