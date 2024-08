Famosos que desmaiaram em público e preocuparam os fãs! - Ser o centro das atenções o tempo todo não é fácil. As celebridades que o digam! Esses famosos não só precisam estar impecáveis como bem dispostos diante das câmeras, mesmo se estiverem passando mal. Mas, por mais que tentem, nem sempre as estrelas conseguem disfarçar quando estão debilitadas fisicamente. Acredita que já teve uma atriz que ficou desacordada em premiação por causa de um vestido muito apertado? Na galeria, veja as personalidades que já desmaiaram em público.

