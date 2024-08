Previu a morte de Silvio Santos? Vidente gera "climão" no SBT; vídeo

Uma vidente deixou um clima tenso na manhã desta segunda-feira (12), no programa Chega Mais, do SBT. A vidente Chaline participou do programa e causou um "climão" ao prever a morte de um famoso comunicador da TV.

A mulher chegou a esclarecer que essa perda nas próximas semanas terá um impacto jamais visto no país. A influenciadora havia sido convidada para falar sobre supostamente ter previsto o acidente aéreo da Voepass em Vinhedo.

"Me mostra a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui", afirmou.

Reginal Volpato, então, procurou mudar de assunto, mas o breve momento foi o suficiente para internautas apontarem que o homem em questão poderia ser Silvio Santos, que está internado desde do dia 1º de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Veja o vídeo abaixo: