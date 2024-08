Famosos que são HIV positivo - De acordo com a Organização Mundial da Saúde, havia 3,9 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo em 2022. De fato, o vírus da imunodeficiência humana pode afetar qualquer pessoa e as celebridades não são exceção. Ao longo dos anos, muitas pessoas famosas anunciaram publicamente seu diagnóstico de HIV positivo. Isso foi e é muito importante para aumentar a conscientização e ajudar a quebrar o estigma em torno do HIV, para combater a desinformação sobre o vírus e para empoderar aqueles que vivem com a condição. Infelizmente, perdemos alguns rostos famosos para o HIV e a Aids ao longo dos anos, mas muitos ainda estão aqui para contar sua história. Clique e conheça-os.

© Getty Images