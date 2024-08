Rob Schneider pede perdão à filha após denúncia de infância "tóxica"

Rob Schneider que resolver as coisas com a filha, Elle King.

O ator, de 60 anos, fez um pedido de desculpas à jovem, de 35 anos, depois desta ter falado da sua infância - que considerou "tóxica".

"Quero apenas dizer à minha filha, Elle, que a amo e desejava ter sido o pai que precisava nos meus 20 anos", afirmou numa entrevista a Tucker Carlson.

"Claramente não fui e espero que me possa perdoar pelas minhas falhas. Te amo, espero que estejas bem e feliz - tu e a tua linda filha, Lucky. Te desejo o melhor. Me sinto terrível e quero que saibas que não fiquei magoado com nada do que disseste", completou.

Numa entrevista, Ellen diz que nunca foi compreendida pelo pai e que ele a chegou a enviar para campos de férias destinados a pessoas com excesso de peso.

