Morre Alain Delon, eterno galã francês, aos 88 anos

Alain Delon, um dos maiores galãs da história do cinema, faleceu neste domingo (18), aos 88 anos. O ator teve sua morte anunciada por meio de um comunicado emitido por seus filhos.

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, assim como (seu cachorro) Loubo, têm a imensa tristeza de anunciar a partida de seu pai. Ele faleceu pacificamente em sua casa em Douchy, cercado por seus três filhos e sua família (...)A família pede gentilmente que sua privacidade seja respeitada neste momento extremamente doloroso de luto", diz a nota.



Nascido em 8 de novembro de 1935, em Sceaux, Hauts-de-Seine, na França, Alain Fabien Maurice Marcel Delon teve uma juventude marcada por desafios. Antes de se tornar um dos ícones do cinema mundial, trabalhou como aprendiz de açougueiro ao lado de seu pai. Aos 15 anos, abandonou os estudos e, aos 17, alistou-se na marinha francesa, participando da Guerra da Indochina. Após ser dispensado em 1955, Delon mudou-se para Paris, onde sobreviveu com empregos modestos, como porteiro, garçom e vendedor.

Apesar de seu talento ser reconhecido desde cedo, Delon só conquistou o prêmio César de melhor ator em 1985, pela atuação no filme "Quartos Separados", de Bertrand Blier. Esse reconhecimento tardio não impediu que sua carreira fosse marcada por grandes sucessos e prêmios internacionais. Em 1995, recebeu o Urso de Ouro honorário no Festival de Berlim, uma homenagem ao conjunto de sua obra.

Somente em 2019, já aos 83 anos, Alain Delon recebeu a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes, consagrando sua trajetória no cinema. Consolidando seu lugar na história como um dos grandes nomes do cinema mundial.

