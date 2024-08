'Eu sou um cara trans': Quem é o participante do 'Estrela da Casa' e outros famosos trans - A presença da comunidade transgênero está aumentando nas indústrias do entretenimento e da moda. Programas de TV inovadores, como as séries 'Pose', com elencos quase inteiramente LGBTQ +, destacaram o talento e a beleza de artistas transexuais há muito negligenciados. É um grande passo, contudo, é preciso lembrar que a conquista crescente desse espaço pelas celebridades trans é fruto de muita luta contra o preconceito e ativismo diário, além das inúmeras provas já dadas de que talento, beleza e competência vão muito além do gênero. Num mundo que carece de representação de histórias LGBTQ+, muitos atores, cantores, modelos, autores e outras figuras públicas têm inspirado pessoas com suas jornadas de superação. Inclusive, na estreia do 'Estrela da Casa', reality da Globo, Nick Cruz conquistou já muitos fãs na internet ao revelar ser um homem trans e comentar sobre o seu processo de transição. Na galeria, confira os famosos trans de sucesso e estrelas em ascensão que estão fazendo toda a diferença!

© <p>TV Globo/ Paulo Belote</p>