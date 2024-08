Patrícia Abravanel retorna ao programa Silvio Santos e chora no palco

Patrícia Abravanel retornou ao Programa Silvio Santos pela primeira vez nesta quinta-feira (29) após o falecimento de seu pai, Silvio Santos. Visivelmente emocionada, a filha número quatro do icônico apresentador não conseguiu esconder sua tristeza e pediu apoio à plateia para continuar a conduzir o programa. "O que eu faço?", perguntou ela, enquanto era consolada pela equipe do SBT. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais por Leo Dias.

Nas imagens, Patrícia é vista conversando com as "colegas de trabalho", como seu pai costumava chamar a plateia feminina, tentando manter um sorriso, apesar do luto. "Quem nunca veio aqui antes? Quem é a primeira vez? Olha só quantas meninas jovens temos aqui hoje", iniciou ela, esforçando-se para manter a compostura. Em seguida, Patrícia pediu para que todos se unissem em uma oração. "Embora o SBT não tenha uma religião específica, porque aqui você pode ser o que quiser, a alegria do Senhor é a minha força, e sempre começo com uma oração. Sejam todas muito bem-vindas! Hoje, vocês vão apresentar o programa junto comigo... Precisamos continuar, temos que recomeçar", disse, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas.

No palco do Programa Silvio Santos, ela novamente perguntou: "O que eu faço? Temos que começar, então vamos começar! Faz parte! Eu estou firme e forte, não quero ficar assim", declarou Patrícia, claramente abalada, enquanto a produção do SBT a apoiava para que não desabasse. Liminha, um dos funcionários mais antigos da emissora, pediu para que a plateia aplaudisse. "Essas palmas vão te deixar ainda mais forte", afirmou ele. Que momento doloroso!

Leia Também: Cintia Abravanel revela detalhes sobre relação distante com Silvio Santos