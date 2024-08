Investigação da morte de Nahim é concluída e detalhe choca

Nesta sexta-feira (30), a Polícia Civil de São Paulo divulgou a conclusão da investigação sobre a morte de Nahim, que foi encontrado morto no dia 13 de junho, dentro de sua casa, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Segundo a investigação, o cantor morreu de forma acidental após usar drogas e cair da escada de casa. Sem indícios de que alguém possa ter cometido o crime de matar Nahim, o Ministério Público deve pedir o arquivamento do inquérito à Justiça.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, um laudo do Instituto Médico Legal (IML), confirmou que Nahim teve intoxicação por cocaína e traumatismo craniano. A perícia apontou o uso do entorpecente junto com zolpidem, um sedativo usado para tratar insônia, que também foi encontrado no sangue do músico, acarretou em uma perda de consciência ou uma morte súbita. Devido à situação, cantor caiu da escada e fraturou o crânio.

