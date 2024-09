Deolane presa! Veja quem são os famosos que estão atualmente na cadeia - Muitas celebridades foram mandadas para a prisão ao longo dos anos. Especialmente por causa de delitos menores envolvendo acusações de DUI (dirigir sob influência de substâncias ilícitas) ou crimes financeiros, que resultaram em sentenças curtas. No entanto, alguns famosos foram autores de atividades criminosas que atingiram um patamar horrivelmente diferente, resultando em vários anos de detenção. Na verdade, algumas estrelas cometeram crimes tão graves que provavelmente morrerão atrás das grades! Esse provavelmente não será o caso da advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Ela e a mãe, Solange Bezerra, são alvos de uma investigação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais e foram presas na manhã de hoje, 4 de setembro em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. As duas estão detidas em uma delegacia de Recife. Segundo o G1, outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão foram expedidos em várias cidades do Brasil, bem como a apreensão de bens como carros de luxo, imóveis, aviões, helicópteros e barcos e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. A ação, que faz parte da operação Integration, mobilizou 170 policiais e teve início em abril de 2023. A ação também conta com o ajuda da Interpol. Os motivos que levaram o caso para além da fronteira brasileira ainda não foram divulgados. Independentemente de como as coisas acabarão para elas, essas celebridades são agora mais lembradas pelas más decisões que tomaram em suas vidas do que pelas suas carreiras. Clique na galeria para descobrir as figuras famosas que estão atualmente na prisão!

© <p>AgNews</p>