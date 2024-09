Deolane tem prisão domiciliar revogada e volta para presídio no Recife

Na tarde desta terça-feira (10), a Justiça revogou a prisão domiciliar de advogada Deolane Bezerra. Inicialmente, a influenciadora foi levada ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar os termos da prisão e foi informada da revogação.

Deolane teria descumprido duas das medidas cautelares impostas pelo TJPE, uma vez que a influenciadora não podia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação. A influenciadora também foi proibida de ter contato com os demais investigados e deveria permanecer em casa todos os dias da semana, incluindo os fins de semana.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, Deolane será encaminhada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, e depois seguirá para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste do Estado.

No presídio, a mãe de Deolane, Solange Bezerra, permanece presa, após ter o pedido de habeas corpus negado pela Justiça.

