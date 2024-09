Influenciador é baleado no rosto após tentativa de assalto

O influenciador norte-americano Miguel Angel Aguilar foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto em Los Angeles. De acordo com o site TMZ, o incidente ocorreu na última sexta-feira (13), quando Miguel foi seguido por quatro homens até sua casa. Ao sair do carro, ele foi abordado pelo grupo, que tentou roubar seu relógio, levando a uma briga que resultou no disparo.

Embora estivesse armado, Miguel não chegou a disparar contra os assaltantes. Após ser baleado, ele foi levado de ambulância para o hospital, onde permanece internado. A gravidade de seu estado de saúde ainda não foi divulgada.

Miguel Aguilar tem cerca de 50 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdo relacionado a negócios e exercícios físicos. Ele também é casado com a estilista Priscilla Valles e é pai de dois filhos.

