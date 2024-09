Jojo diz que vai excluir música 'Arrasou, Viado', após foto com Michelle

A cantora Jojo Todynho, 27, disse que vai solicitar que sua música "Arrasou, Viado" seja excluída do YouTube e das plataformas de streaming.

Jojo Todynho explicou que a música "Arrasou, Viado" foi criada como forma de agradecimento à comunidade LGBTQIAP+ após o sucesso de "Que Tiro Foi Esse".

Ela disse que a comunidade a acolheu e, em resposta, decidiu homenageá-la com a canção. Nos Stories do Instagram, Jojo destacou a importância do respeito, independentemente de opiniões políticas, e afirmou que todos merecem respeito, independentemente de classe social ou escolhas pessoais.

Ela anunciou que vai pedir a retirada do clipe de "Arrasou, Viado" do YouTube e das plataformas digitais. Jojo enfatizou que nunca teve a intenção de se aproveitar da comunidade LGBTQIAP+, criticando aqueles que a atacam e afirmando que respeitar é uma obrigação de todos.



Leia Também: Namorada de Benício Huck triplica seguidores após ida ao Rock in Rio