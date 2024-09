Miley Cyrus é processada por suposto plágio de música de Bruno Mars

Miley Cyrus está enfrentando um processo sob a acusação de plágio envolvendo sua música "Flowers", supostamente inspirada no hit "When I Was Your Man", de Bruno Mars.

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, a Tempo Music Investments, empresa que detém parte dos direitos autorais da canção de Mars, alega que "Flowers" compartilha "muitas similaridades musicais" com a balada de sucesso. A acusação inclui o refrão, a harmonia, a melodia, a progressão de acordes e até a letra, que teriam sido supostamente copiadas de forma deliberada. Curiosamente, o nome de Bruno Mars não foi incluído como parte desse processo.

Lançada no início deste ano, em fevereiro, "Flowers" se destacou na cena musical, ganhando os prêmios de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo no Grammy Awards.

Agora, com as acusações de plágio, fãs e críticos são convidados a comparar as duas músicas e tirar suas próprias conclusões.

