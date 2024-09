Alexandre Correa detona festa de noivado de Ana Hickmann e pede justiça

O empresário Alexandre Correa usou as redes sociais para expressar sua indignação com a festa de noivado da ex-esposa, Ana Hickmann, e do chef Edu Guedes. O evento, realizado no último sábado (14), contou com a presença de amigos e familiares do casal e foi marcado por grande comemoração.

Em meio ao imbróglio judicial que enfrenta com Ana Hickmann, Alexandre questionou a ostentação da festa, contrastando com a sua situação financeira atual. "Venho aqui externar minha profunda indignação com a situação que eu me encontro. Enquanto eu aguardo uma resolução justa na divisão de bens, a outra parte celebra a vida com um grande noivado", desabafou o empresário.

Correa detalhou os gastos da festa, como o vestido de noiva, os arranjos florais e a viagem internacional do casal. "Ana tem muito bom gosto, sabe gastar muito bem dinheiro", ironizou. O empresário ainda criticou a Justiça, questionando por que ele estaria passando por dificuldades financeiras enquanto sua ex-esposa demonstrava tanto poder aquisitivo.

A declaração de Alexandre Correa reacendeu a disputa judicial entre o ex-casal. O empresário é acusado por Ana Hickmann de uma série de crimes, como associação criminosa e fraudes financeiras. Ele, por sua vez, alega que está sendo prejudicado pela Justiça e que não tem recebido sua parte na divisão dos bens do casal.

"E a parte aqui fica como após 25 anos de trabalho? Na lata do lixo da Justiça? A Justiça não olha pro Alexandre Correa? A Justiça tem raiva do Alexandre Correa? Até quando eu vou precisar ficar aqui agonizando por dinheiro, enquanto eu vejo a minha sócia - ainda é minha sócia porque não houve dissolução de sociedade - torrando dinheiro", reclamou Alexandre.

