Deolane Bezerra posta em rede social após cerca de 20 dias presa; veja

Deolane Bezerra, de 36 anos, fez seu retorno ao Instagram na tarde desta terça-feira (24), após passar cerca de 20 dias presa. A influenciadora escolheu uma foto ao lado da mãe, Solange Bezerra, que também havia sido detida, para marcar sua volta à rede social. Ambas são investigadas em uma operação que apura crimes de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.

Na publicação, Deolane fez uma homenagem à mãe: "A mulher mais forte do mundo. Solange Bezerra. Eu não iria embora sem a senhora nunca. Obrigada por tudo, minha super mãe", declarou.

Ela finalizou a mensagem com um versículo bíblico: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmos 40. Obrigada, Deus, eu sempre confiei em Ti."

