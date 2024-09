Barbara Leigh-Hunt, atriz de 'Orgulho e Preconceito', morre aos 88 anos

A atriz britânica Barbara Leigh-Hunt teve sua morte confirmada nesta sexta-feira (27). Ela faleceu no dia 16 de setembro, aos 88 anos, mas a notícia só foi divulgada agora. Segundo comunicado da família ao portal The Hollywood Reporter, Barbara morreu de forma pacífica em sua casa, em Warwickshire, na Inglaterra.

Barbara Leigh-Hunt participou de diversas produções no cinema e na televisão. Um de seus papéis mais marcantes foi na adaptação televisiva de "Orgulho e Preconceito" (1995), baseada na obra de Jane Austen, onde interpretou Lady Catherine de Bourgh, a tia aristocrática do famoso personagem Mr. Darcy, vivido por Colin Firth.

Além de seu trabalho na TV, Barbara teve uma carreira notável no teatro. Em 1993, ela foi premiada com o prestigiado Olivier Award por sua atuação na peça "An Inspector Calls", sob a direção de Stephen Daldry. O reconhecimento no teatro foi uma das marcas de sua trajetória artística.

Nos palcos, a atriz também fez parte de montagens importantes como "Hamlet" e "Sherlock Holmes". Sua atuação e contribuição ao mundo artístico a consagraram como uma das grandes atrizes britânicas de sua geração.

