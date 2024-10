Jenna Fischer, estrela de 'The Office', revela diagnóstico de câncer

Jenna Fischer, conhecida por seu papel como Pam Beesly na versão americana da série "The Office", compartilhou uma revelação pessoal com seus seguidores. A atriz foi diagnosticada com câncer de mama no final do ano passado, informação que foi tornada pública por ela mesma por meio de suas redes sociais.

A atriz enfrentou um câncer de mama triplo positivo em estágio 1, que, embora agressivo, é tratável, conforme explicou aos seus fãs. Em uma postagem no Instagram, onde aparece com os cabelos mais curtos, resultado da cirurgia e dos tratamentos, Fischer aproveitou para fazer um importante apelo sobre a conscientização e a prevenção da doença.

"Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Nunca imaginei que faria uma publicação como esta, mas aqui estamos. Em dezembro do ano passado, fui diagnosticada com câncer de mama triplo positivo em estágio 1. Depois de passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, agora estou livre do câncer", escreveu a atriz na legenda da foto publicada nesta terça-feira.

Fischer detalhou que o diagnóstico foi descoberto durante uma mamografia de rotina e que a detecção precoce foi essencial para o tratamento bem-sucedido. "Felizmente, o meu câncer foi detectado cedo e não se espalhou", relatou a atriz, que também comemorou o sucesso do tratamento: "Estou feliz por dizer que estou me sentindo ótima."

Ao compartilhar sua experiência, Jenna Fischer reforçou a importância dos exames regulares para o diagnóstico precoce, incentivando seus seguidores a fazerem o mesmo.





