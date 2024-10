Sertanejo ameaça porteiro de prédio, quebra porta e é contido pela PM

O cantor Cleber, da dupla sertaneja Cleber e Cauan, se envolveu em uma confusão no condomínio Matiz Bueno, em Goiânia, conforme consta em um boletim de ocorrência obtido pelo portal LeoDias. O incidente aconteceu em maio deste ano, quando o cantor chegou ao local alterado e começou a gritar com o porteiro, proferindo xingamentos e causando danos à porta de vidro do prédio.

De acordo com o relato às autoridades, Cleber ficou muito irritado e xingou o porteiro, além de bater sua mala contra a porta de vidro da portaria, que acabou trincando devido à força dos impactos.

Um morador, ao presenciar a situação, decidiu chamar a Polícia Militar para controlar a confusão. Quando os policiais chegaram ao local, foi registrado o boletim de ocorrência para formalizar o incidente.