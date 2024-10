Roteirista de 'Grey's Anatomy' fingiu ter câncer por quase uma década

A roteirista de 'Grey's Anatomy', Elisabeth Finch, supostamente modificava sua aparência, como raspar o cabelo, e fazia "pausas para vomitar" para convencer as pessoas de que estava lutando contra um câncer.

Essa história é detalhada no documentário 'Anatomy of Lies', que expõe as mentiras de Finch. De acordo com o New York Post, ela fingiu estar com câncer por quase uma década. As falsidades começaram a ser reveladas pela Vanity Fair em 2022.

Finch entrou para a equipe de 'Grey's Anatomy' em 2014, e muitos de seus colegas ficaram profundamente chocados ao descobrirem toda a farsa.

